Lider takımın kaptanından 'evde kal'an taraftara şampiyonluk sözü - Son Dakika
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Lider takımın kaptanından 'evde kal'an taraftara şampiyonluk sözü

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Takım Kaptanı Uğur Kütük, korona virüs dolayısıyla evlerinde bulunan taraftarlarına sezon başında verdikleri şampiyonluk sözünü yineledi.

Lider takımın kaptanından 'evde kal'an taraftara şampiyonluk sözü, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadolu spor Kulübü Takım Kaptanı Uğur Kütük, korona virüs dolayısıyla evlerinde bulunan taraftarlarına sezon başında verdikleri şampiyonluk sözünü yineledi.


Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ligler de ertelenmişti. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve en yakın rakibiyle arasında 9 puan fark bulunan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor oyuncuları da, korona virüs dolayısıyla verilen arayı çalışarak değerlendiriyor. Karantinada çalışmalarını sürdüren şampiyon ekibin oyuncuları, evlerindeki imkanlar dahilinde formdan düşmemek için çabalıyor. Liglerle ilgili tarihlerin konuşulmasının ardından takım kaptanı ve kentte bulunan bazı futbolcular da, Fikret Karabudak Stadı'nda sosyal mesafe kurallarına uyarak idmanlara başladı. Taraftarları çok özlediklerini belirten takım kaptanı Uğur Kütük, tribün lideri Eray Ünver ile telefonda görüntülü görüşerek sezon başında verdikleri şampiyonluk sözünü yeniledi.


"Biz bireysel olarak elimizden geldiği kadar antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz"


Ramazan Ayı'ndan sonra liglerin başlayacağını ümit ettiklerini kaydeden kaptan Uğur Kütük, İhlas Haber Ajansı'na sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kütük, "Korona virüs dolayısıyla sezona ara verildi. Bizim de güzel bir gidişatımız vardı. 9 puan fark atmıştık ikinci sıradaki rakibimize. Bu tribünleri coşkuyla her maça çıktığımızda dolu görüyorduk. 4 maçımızın kalmıştı açıkçası şampiyonluk kupamızı seyircimizin önünde almak için sabırsızdık. Malum virüs olayları oldu. Sokağa çıkma yasakları geldi, maçlar ertelendi. Ne zaman açılacağını da bilmiyoruz ama şu anda gidişatımız iyi diye düşünüyoruz. Her gün takip ediyoruz. Allah'ın izniyle Ramazan'dan sonra takım antrenmanları başlayacak diye umut ediyoruz. Biz bireysel olarak elimizden geldiği kadar antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Antrenmansız kalmayalım" dedi.


"Bu şehir bize inandığı sürece o şampiyonluk kupasını getireceğiz"


Bir üst lige çıkmak için hem taraftarların hem de kendilerinin sabırsız olduğunu kaydeden kaptan Uğur Kütük, "İnşallah takım halinde toplandığımızda bir an önce maçlarımıza başladığımızda şampiyonluğumuzu ilan edip hak etiği yere, profesyonel lige, daha üst liglere çıkıp takımı bizden sonraki gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bugün de arkadaşlarımızla geldik. Bireysel olarak sosyal mesafe koruyarak elimizden geldiği kadar antrenmanımızı yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün sporcular evlerinde bildiğiniz gibi çalışmalar yapıyor. İnşallah bir an önce bu virüs olayını atlatırız. Sporcu, spor özgürlüğüne taraftar, taraftar özgürlüğüne kavuşur. Bu şehir bize inandığı sürece bizim arkamızda olduğu sürece o şampiyonluk kupasını getireceğiz" ifadelerini kullandı.


"Liglerin başlamasını bir an önce bekliyoruz"


Yapılan çalışmaları değerlendiren Kırıkkale BA Basın Sözcüsü Hakan Gökkaya da, şunları kaydetti:


"Şampiyonluğa oynayan bir ekibimiz vardı. Grubunda lider bulunan bur takımız. Korona virüs olayı çıktıktan sonra liglere ara verildi. Biz en yakın rakibimize 9 puan fark atarak şu anda lider pozisyondayız. 4 maçımız var. Bu 4 maçı da federasyonun belirlediği tarihlerde oynayacağız. Son 4 maçımızdan alacağımız 4 puan matematiksel olarak şampiyon olacağımızı gösteriyor. 4 puanı alabilecek güçteyiz. Daha sonra statü gereği Play-Off'a çıkacağız. Federasyon nereyi belirlerse Play-Off'ta da biz takımımızın kura usulünde yenerek bir üst lige çıkmasını ümit ediyoruz. Bunun için çalışmalarda şehrin bürokrasisi olarak da iş adamları olarak da destek oluyorlar. Futbolcularımız kendi memleketlerinde çalışıyorlar. Kırıkkaleli olan futbolcularımız da burada çalışıyor. Liglerin başlamasını bir an önce bekliyoruz. Lig başlasın bu şehre şampiyonluğu hediye edelim biz de. Bu tribünlerde herkes şampiyonluğu kutlasın istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:08 Kaynak: İHA

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