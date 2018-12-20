Son Dakika Haberleri: Lider Torbalıspor, Çeşme'den 1 Puanla Dönebildi

Lider Torbalıspor, Çeşme'den 1 Puanla Dönebildi

1 saat önce

Çizgilerin görünmediği gerekçesiyle hakem tarafından ertelenen ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanan Çeşme Belediyespor-Torbalıspor karşılaşmasında, grup lideri Torbalıspor 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Lider Torbalıspor, Çeşme'den 1 Puanla Dönebildi, System.String[]
Çizgilerin görünmediği gerekçesiyle hakem tarafından ertelenen ve 19 Aralık Çarşamba günü oynanan Çeşme Belediyespor-Torbalıspor karşılaşmasında, grup lideri Torbalıspor 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, erteleme maçında grup lideri Torbalıspor'u konuk etti. Futbol kalitesinin yüksek olduğu zorlu maçta Çeşme Belediyespor, lider takım Torbalıspor ile 1-1 berabere kalarak gruptaki yükselişini sürdürdü.

Çeşme Belediyespor taraftarının da takımını yalnız bırakmadığı karşılaşmanın ilk yarısında ilk golü 9. dakikada Torbalıspor buldu. İkinci yarıya hırslı başlayan Çeşme Belediyespor, 63. dakikada Mustafa Can Uyanık'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Zorlu maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Grup lideri Torbalıspor ile berabere kalarak 1 puan aldık. 3 puan da olabilirdi. Ama yine de memnunuz. Puandan çok oynanan futbol beni çok memnun etti. Bundan sonra daha iyi oynayarak ve oynadığımız futbolla herkesi memnun ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz biraz da futbolun temaşa tarafındayız. Bundan sonra seri galibiyetlerle mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağı da yaptığı değerlendirmede, "Lider ile oynadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Oyun planlarımız o şekildeydi; ama gereksiz bir pozisyon hatasından dolayı, maçın ilk dakikalarında geriye düşmenin verdiği sıkıntıyı yaşadık. İlerleyen dakikalarda toparlanarak, oyunda baskı kurup golü bulduktan sonra maça yüklendik, ama galibiyeti getirecek golü bulamadık" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Aralık, Çeşme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi

Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:03:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lider Torbalıspor, Çeşme'den 1 Puanla Dönebildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]