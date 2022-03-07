Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor - Son Dakika
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Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor

07.03.2022 12:22
Lider, Trabzonspor çizgisini bozmuyor

Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çizgisini bozmadan devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumunda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çizgisini bozmadan devam ediyor. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı ilk 9 maçta 21 puan topladı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı puanı elde etmeyi başardı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak puanını 67'ye yükseltti. En yakın rakibi İH Konyaspor ile arasındaki puan farkı 15 olan bordo-mavililer, ligin ilk yarısıyla ikinci yarısında aynı performansı ortaya koyarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gören bordo-mavili takım, ikinci yarının ilk 9 haftasında da aynı performansı ortaya koydu. 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Trabzonspor, ikinci yarının ilk 9 haftasında da 21 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu dönemlerde ise yenilgi görmedi.

RAKİPLER AYNI, SKORLAR FARKLI

Trabzonspor, ligin ilk yarısı ve ikinci yarısının ilk 9 haftalarında rakiplerine karşı farklı skorlar alsa da puan olarak değişiklik yaşamadı. Bordo-mavililer, sırasıyla Yeni Malatyaspor, DG Sivasspor, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, İH Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ve Fenerbahçe ile karşılaştı.

Trabzonspor'un ilk ve ikinci yarıda ilk 9 haftalarda rakiplerine karşı aldığı skorlar şöyle:

Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 5

Trabzonspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0

Trabzonspor: 2 - DG Sivasspor: 1

DG Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1

GZT Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 1 - GZT Giresunspor: 1

Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 1 - Kasımpaşa: 0

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 2 - Konyaspor: 1

Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 4

Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 2

Trabzonspor: 3 - Kayserispor: 2

Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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