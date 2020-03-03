Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılaycılığın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Kızılaycılık olası tehlikeler olmadan önce bunlar konusunda bilinçli olmayı vaaz ediyor." dedi.

Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen "Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması"nda konuşan Kınık, başkasının derdiyle dertlenmenin ve elde olanları başkalarıyla paylaşmanın bir diğerkamlık olduğunu ifade etti.

Kınık, iyilik severliğin insanlığa hizmet konusunda oynadığı önemli role işaret ederek, bir yaşam biçimi olan Kızılaycılığın amacının da insanlığa iyilik etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de, 30'u aşkın doğal kaynaklı afet riski olduğuna dikkati çeken Kınık "Her birisinden korunma metodu farklı ve biz bunları öğrenmek zorundayız. Kızılaycılık bunların farkında olma, kendini ve toplumu bunlara karşı hazırlama, olası tehlikeler olmadan önce bunlar konusunda bilinçli olmayı vaaz ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile 81 ilden 900'ün üzerinde öğrenci katıldı.