Lider Ülküspor, ikinci devreye Tepeköy deplasmanı ile başlayacak

Manisa 1. Amatör Küme F grubunda sezonun ilk devresini lider kapatan Kula Ülküspor, ikinci devrenin ilk maçında Tepeköyspor'a konuk olacak.



Manisa 1. Amatör Küme F Grubunda Kula'yı temsil eden Kula Ülküspor, ilk devrede sergilediği göz dolduran performansla devre arasına lider gitmeyi başardı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelelerde üstünlük kurmayı başaran Kula temsilcisi, ilk devrenin son maçında Eşmelilerspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek, liderlik için savaştığı Tepeköyspor'un deplasmanda Salihli Ayyıldızspor'a 3-1 kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturmuştu.



İlk devreyi lider kapatmalarından sonra çalışmalarını hızlandıran ve hedef yükselten Kula Ülküspor, 30 Kasım Cumartesi günü Tepeköy Sahası'nda konuk olacağı Tepeköyspor maçına odaklandı. Sezonun ilk maçında kendi evinde konuk ettiği Tepeköyspor'u 1-0 mağlup eden Ülküspor, oldukça çekişmeli geçen maçta galip gelmeyi başarmıştı.



İkinci devre için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Kula Ülküspor Kulüp Başkanı Suat Esen, ilk devreyi lider kapatmalarının ardından hedef büyüttüklerini söyledi. İlk devrede liderlik savaşı verdikleri Tepeköyspor ile ikinci devrenin açılışında zorlu bir mücadele vereceklerini söyleyen Başkan Esen, müsabakadan galip gelerek ikinci devreye lider devam etmek istediklerini söyledi. Sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige çıkacaklarını ve Kula'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Başkan Esen, emeği geçen yönetime, oyunculara, teknik ekibe ve desteklerini esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti.



15 puanla lider konumunda olan Kula Ülküspor'un 12 puanla üçüncü sırada ye alan Tepeköyspor ile karşılaşacağı müsabaka, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da Alaşehir-Tepeköy Sahası'nda oynanacak. - MANİSA