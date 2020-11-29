Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta 'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.

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