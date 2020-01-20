Lider VakıfBank, ikinci devreye galibiyetle başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lider VakıfBank, ikinci devreye galibiyetle başladı - Son Dakika

Lider VakıfBank, ikinci devreye galibiyetle başladı

22 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci devresinin ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-23, 19-25, 14-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.

Lider VakıfBank, ikinci devreye galibiyetle başladı, System.String[]

İkinci devreye galibiyetle başlayan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında 27 Ocak Pazartesi günü PTT Spor'la VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci devresinin ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 25-23, 19-25, 14-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligin ilk devresini lider olarak kapatan sarı-siyahlılar, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki 12'inci hafta maçının ilk setini 25-23 kaybederken, ikinci sete hücumda etkili başladı. Teknik molasına 12-4 önde girdiği ikinci seti 25-19 alan sarı-siyahlılar, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

İkinci setteki hücum performansını üçüncü sete de taşıyan VakıfBank, seti 25-14 alarak, mücadelede 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-20, maçı da 3-1 kazanarak, ligin ikinci devresine galibiyetle başladı. Sultanlar Ligi'ndeki liderliğini sürdüren VakıfBank, ligin 13'üncü haftasında 27 Ocak Pazartesi günü PTT Spor'la VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:49 Kaynak: Bültenler
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