Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 23 Şubat Pazar günü Nilüfer Belediyespor'la VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Özman, B.Çetin, Bahar, Elçin, Zekiye, Deniz, Simay (L), B.Kaygısız
VakıfBank: Maja, Meliha, Milena, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L), Melis, Cansu
Setler: 10-25, 16-25, 18-25
Süre: 60 dakika (18', 21', 21') - İSTANBUL