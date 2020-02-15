Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor - Son Dakika Spor

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor

18 dakika önce

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor, System.String[]

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 23 Şubat Pazar günü Nilüfer Belediyespor'la VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.


Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral


Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Özman, B.Çetin, Bahar, Elçin, Zekiye, Deniz, Simay (L), B.Kaygısız


VakıfBank: Maja, Meliha, Milena, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L), Melis, Cansu


Setler: 10-25, 16-25, 18-25


Süre: 60 dakika (18', 21', 21') - İSTANBUL

Beylikdüzü, voleybol, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:59 Kaynak: İHA
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