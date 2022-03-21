Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü

21.03.2022 08:14

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24. haftasında PTT'yi ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti.

ÇSon Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 24. haftasında PTT ile karşı karşıya geldi. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, 24. maçında 22. zaferini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini VakıfBank 25-21 kazanırken; ikinci set aynı skorla PTT lehine tamamladı ve durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, Isabelle Haak'ın 10 sayı bulduğu seti 25-16'lık skorla kazanarak yeniden öne geçti. Son sette de ritmini koruyan VakıfBank, 25-17'lik skorla durumu 3-1'e getirerek ligdeki kazanma serisini sürdürdü.

VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu 11 sayı üretti. Kübra Akman'ın 9 sayıyla tamamladığı karşılaşmada; Meryem Boz 4, Cansu Özbay 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşma 26 Mart Cumartesi, 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Türkiye, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Mustafa Sandal, Almanya'da şarkısının çalındığını iddia etti
09:11 Alman müzisyen tarafından şarkısının çalındığını söyleyen Mustafa Sandal isyan etti: Avukatım ilgilenecek
08:57 İmamoğlu ve CHP'nin önde gelen isimlerinin katıldığı çevrimiçi toplantı ifşa oldu
08:52 İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı online toplantı ifşa oldu
08:52 Süper Lig'in fikstür çekimi için çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar sosyal medyanın diline düştü: Ne alaka?
08:47 Süper Lig'in fikstür çekimine çağrılan ünlü oyuncu ve şarkıcılar dalga konusu oldu: Ne alaka?
08:44 Euro yükselince Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gecikmedi! Oğlunu da kullanarak eleştirdi
08:40 Nurgül Yeşilçay, euronun artışına sessiz kalamadı
08:21 Süper Lig tarihinde ilk defa göreceğiz! Takımların kendi evinde art arda 2 maç yapma devri kapandı
08:17 Süper Lig tarihinde ilk kez uygulanacak! İlk ve son haftalarda kendi sahalarında oynayamayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 09:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: Lider VakıfBank, PTT'yi devirerek kazanma serisini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement