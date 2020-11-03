Lider VakıfBank'tan 12'de 12

SALON: TVF Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Erhan Alparslan, İlknur Çakar PTT
: Bahar 2, Dimitrova 19, Ceyda 1, Vuchkova 4, Cansu 1, Merve 3, Simay (L), Mislina 1, Nur, Su 1VAKIFBANK: Kübra 4, Maja 1, Gabi 19, Melis 9, Haak 15, Tuğba 9, Gizem (L)SETLER: 18-25, 13-25, 16-25SÜRE: 63 dakika (23', 19', 21')Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 18-25, 13-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve 12'de 12 yaparak ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü VakıfBank Spor
Sarayı'nda Çan Gençlik Kale
Spor'u konuk edecek.
- İstanbul