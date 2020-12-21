Lider Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı farklı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor ile Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı karşı karşıya geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nin 11. haftasında Ankara İhtisas Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, 34-26'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Yakalamış olduğu galibiyet serisini sürdüren yeşil-beyazlılar, 18 puana ulaşarak liderliğini korudu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı oyuncusu Mikail Yıldırım maçın en skorer ismi oldu.

"Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz"

Müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Süper Lig hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu maratonun sonunda kupayı kaldıran takım olacağız." - ANKARA