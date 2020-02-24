Lider yine rakibe puan kaptırmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Lider yine rakibe puan kaptırmadı - Son Dakika Spor

Lider yine rakibe puan kaptırmadı

6 saat önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 20'nci haftasında konuk olduğu TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.

Lider yine rakibe puan kaptırmadı, System.String[]

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 20'nci haftasında konuk olduğu TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik Spor'u 3-0 mağlup ederek liderliği sürdürdü.


Sezona Efeler ligi hedefiyle başlayan Haliliye Belediyespor yenilmek bilmiyor. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Ziraat Bankası Voleybol Takımını 3-0'lık skorla geçen Haliliye ekibi, bu hafta da bu seriyi bozmadı. Gümüşhane'de karşılaştığı Torul Gençlik Spor'u 3-0 yendi.


Başantrenör Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediyespor; 18-25, 15-25, 13-25'lik setlerle Torul Gençlik'i yenerek eve 3 puanla döndü. Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 50'ye çıkaran Haliliye ekibi, zirvedeki yerini korurken, Torul Gençlik Spor 15 puanla 10'uncu sırada kaldı.


Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz


Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Haliliye Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı, alınan sonucun Efeler ligi yolunda çok önemli olduğunu belirterek, "Takımımız ligin başlangıcından bu yana başarı grafiğini çok iyi çizdi. Her hafta bu başarıya bir yenisini daha ekleyerek devam ediyor. Efeler ligi hedefi ile çıktığımız bu yolda çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Takımımızın bu başarıları takdire şayan başarılar tüm Urfa'nın ve tüm Haliliye'nin takımına sahip çıkması lazım kazandığı bu başarılar sıradan başarılar değildir. Bu doğrultuda Başta Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat olmak üzere bu kazanımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Haliliye Belediyespor, önümüzdeki hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma 1 Mart Pazar günü saat 13.00'da 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda oynanacak. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:49 Kaynak: İHA
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