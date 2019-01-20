Lidere Hatay'da Şok

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor
, lider Gençlerbirliği
'ni konuk etti. Gergin anların yaşandığı mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada Gençlerbirliği atağında karambolde topla buluşan Nadir Çiftçi takımını öne geçirdi: 0-1 30. dakikada Hatayspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mesut Çaytemel, topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı: 1-1 32. dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Selim Ilgaz
'ın sert şutu kalecide kaldı. 71. dakikada Hamza Gür
kale önünde topa kafayla dokundu ve takımını öne geçirdi: 2-1 90+4 dakikada Mirkan Aydın
, Gençlerbirliği defansının hatasını affetmedi ve skoru ilan eden golü buldu: 3-1
---KÜNYE---
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
xxx, Cemal Bingül
xx, Hüsnü Emre Çelimli xx Hatayspor: Akın xx, Mesut xxx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Kubilay xx, Hamza xxx (Mirkan Aydın dk. 89 ?), Selim xx, Gökhan Karadeniz
xx (Soner Örnek dk. 84 ?), Diallo
xx, Caner (Korkishko dk.76 x) Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Hamidou Maiga Teknik Direktör: İlhan Palut Gençlerbirliği: Hakan xx, Ahmet xx, Mert xx, Luccas xx, Alper xx, Yasin xx (Bekir Yılmaz dk. 79 ?), Sessengon xx (Ahmet İlhan
dk. 75 x), Selçuk
xx, Nadir xxx, Nobre
xx, Deniz x (Jailton Paraiba dk. 68 x) Yedekler: Emrullah Şalk
, Berat Özdemir, Bady, Cosmin Teknik Direktör: Erkan Sözeri Goller: Nadir Çiftçi (dk. 17) (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel (dk. 30), Hamza Gür (dk. 71), Mirkan Aydın (dk. 90+4) Hatayspor Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu
, Mirkan Aydın, Korkisho (Hatayspor), Yasin Pehlivan
, Alper Uludağ
, Sessegnon, Ahmet Oğuz
(Gençlerbirliği)
(İHA)