Son Dakika Haberleri: Lideri Yendiler Lider Oldular

Lideri Yendiler Lider Oldular

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk kovalayan Foça Belediyespor lider Ceyhan Altınyıldız'ı net bir skorla yendi.

Lideri Yendiler Lider Oldular, System.String[]

Üç gün önce Çamdibi Gençlerbirliği deplasmanını 7-1'lik skorla geçen Foça bu kez kendi sahasında 3-0'lık galibiyete imza attı.

Nihat Hüsenay Stadı'nda 30 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat 14.00'te başlayan, zaman zaman yağan şiddetli yağış ve ardından çıkan muhteşem gökkuşağının altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Foça'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 5.dakikada kaptan Erkan Akbal (Alex), 14.dakikada Nijeryalı oyuncu İbrahim Akanbi Rasheed ilk yarının golcüleri oldular.

İkinci yarıda da ağırlaşan sahaya ve Ceyhan Altınyıldız'ın gol çabalarına rağmen oyun kontrolünü elinde tutan Foça 75.dakikada Muammer Güreşçi (Mami)'nin sayısıyla farkı üçe çıkardı. 3 – 0 tamamlanan maçın ardından rakibini liderlik koltuğundan indiren Foça puanını 38'e çıkararak iki puan farkla birinci sıraya yerleşti.

Kadroya ligin ikinci yarısında katılan 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu İbrahim Akanbi Rasheed, oyunu, golleri ve fiziğiyle "üst liglerde oynarım" mesajı verirken, iyi bir hava yakalayan Foça şampiyonluk iddiasını sürüdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:55 Kaynak: Bültenler

Çamdibi, Ceyhan, Altınyıldız, Foça, Güncel
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