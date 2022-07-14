Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın; kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ