Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2) - Son Dakika
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Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)

24.08.2022 20:32
Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2)

'LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İZİNDE HEDEF 2023'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray ziyaretinin ardından Kırşehir'e geldi.

'LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İZİNDE HEDEF 2023'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aksaray ziyaretinin ardından Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Partililerine seslenen Karaismailoğlu, "İnşallah emin adımlarla birlikte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2022 yılını bir çağın kapandığı, yeni bir çağın başladığı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Şöyle bir baktığımızda 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmış Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider görüyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları 21 yıl önce başladıkları yolda azimle devam ediyor. Attığımız her adımda milletimiz ve ülkemize güvendik. Attığımız her adımda rabbimizin rızası ve milletimizin de desteği var. Bu nedenle de çalışıp gayret göstermekteyiz" diye konuştu.AK Parti iktidarında 20 yılda büyük hizmetler yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Gelişmiş bir Türkiye ile emin adımlarla hedef 2023 doğrultusunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde ilerliyoruz. Daha güzel projelerle Türkiye'yi şaha kaldıracak çalışmalarla hedef 2023 diyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Kırşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: Uzaydaki hak ve menfaatlerimizi korumada emin adımlarla ilerliyoruz (2) - Son Dakika

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