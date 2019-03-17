Son Dakika Haberleri: Liderin Maçında Serkan Çınar 'Var'

Liderin Maçında Serkan Çınar 'Var'

26 dakika önce

Lider Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda İM Kayserispor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Serkan Çınar oldu.

Liderin Maçında Serkan Çınar 'Var', System.String[]
Lider Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda İM Kayserispor ile karşılaşacağı maçın VAR'ı Serkan Çınar oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını da Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Sönmez yapacak.

Bu önemli karşılaşmada Video Yardımcı Hakem olarak ise Serkan Çınar görev alacak. Ali Şansalan da AVAR olarak Çınar'a eşlik edecek.

İM Kayserispor-Medipol Başakşehir mücadelesinin VAR'ı Serkan Çınar, dün akşam Beşiktaş'ın evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği müsabakada düdük çalmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

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