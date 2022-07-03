"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi, İyi Parti Genel Merkezi'nde Başladı - Son Dakika
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"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi, İyi Parti Genel Merkezi'nde Başladı

03.07.2022 14:28

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği “liderler buluşmasının” beşincisi başladı.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Altı siyasi parti genel başkanlarının bir araya geldiği "liderler buluşmasının" beşincisi başladı.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı.

İYİ Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak saat 14.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ulaştı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve son olarak saat 14.14'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm liderleri partisinin genel merkezinin kapısında karşıladı.

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Kaynak: ANKA

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Hizb-i İslami Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Liderler Buluşması'Nın Beşincisi, İyi Parti Genel Merkezi'nde Başladı - Son Dakika

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