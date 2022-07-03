"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi, İyi Parti Genel Merkezi'nde Başladı

İYİ Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak saat 14.00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi. Karamollaoğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İYİ Parti Genel Merkezi'ne ulaştı. Kılıçdaroğlu'ndan sonra; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve son olarak saat 14.14'te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

Kaynak: ANKA

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