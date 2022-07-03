"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi Sona Erdi

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: ÜNAL AYDIN
Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" beşincisi, sona erdi.
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı. Liderler, saat 14.00 itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelmeye başladı.
Saat 18.50'de, altı siyasi parti liderinin imza attığı ortak yazılı açıklama paylaşıldı. Zirve, tüm liderlerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından uğurlanması ile saat 20.30'da sona erdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener ile birlikte; İYİ Parti Genel Merkezi'nin önünde, "Geveze" isimli kediyi sevdi. Akşener, liderleri uğurladıktan sonra, partisinin genel merkezi önündeki basın mensuplarına da teşekkür etti.
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