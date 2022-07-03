Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , Akşener ile birlikte; İYİ Parti Genel Merkezi'nin önünde, "Geveze" isimli kediyi sevdi. Akşener, liderleri uğurladıktan sonra, partisinin genel merkezi önündeki basın mensuplarına da teşekkür etti.

Saat 18.50'de, altı siyasi parti liderinin imza attığı ortak yazılı açıklama paylaşıldı. Zirve, tüm liderlerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından uğurlanması ile saat 20.30'da sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › 'Liderler Buluşması'Nın Beşincisi Sona Erdi - Son Dakika

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