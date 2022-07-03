"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi

"Liderler Buluşması"Nın Beşincisi Sona Erdi

03.07.2022 21:15

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği “Liderler Buluşmasının” beşincisi, sona erdi.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Altı siyasi parti genel başkanının bir araya geldiği "Liderler Buluşmasının" beşincisi, sona erdi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı. Liderler, saat 14.00 itibarıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelmeye başladı.

Saat 18.50'de, altı siyasi parti liderinin imza attığı ortak yazılı açıklama paylaşıldı.  Zirve, tüm liderlerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından uğurlanması ile saat 20.30'da sona erdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akşener ile birlikte; İYİ Parti Genel Merkezi'nin önünde, "Geveze" isimli kediyi sevdi. Akşener, liderleri uğurladıktan sonra, partisinin genel merkezi önündeki basın mensuplarına da teşekkür etti.

YORUMLAR
500
6'lı masa 5'nci kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar 6'lı masa 5'nci kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar Kılıçdaroğlu: 'Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak' Kılıçdaroğlu: 'Bu Düzen Değişecek, Ülkemiz Huzura Kavuşacak'
Kaynak: ANKA

Hizb-i İslami Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Liderler Buluşması'Nın Beşincisi Sona Erdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 21:30:00. #1.13#
SON DAKİKA: "Liderler Buluşması"Nın Beşincisi Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement