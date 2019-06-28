Liderler G20'de eşler gezide
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Japonya'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe
ile Kyoto
'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.
Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe tarafından karşılandı. Liderler G20 Liderler Zirvesi için toplanırken eşler Kyoto gezisine çıktı. Lider eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam ederken, eşi Emine Erdoğan
da lider eşlerinin katıldığı Kyoto gezisinde Akie Abe ile Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi. - KYOTO
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