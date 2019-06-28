Liderler G20 için bir arada
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Liderler G20 için bir arada Erdoğan zirveye geldiOSAKA - G20 Zirvesi'nin ilk gününde, üye ülkelerin liderleri Osaka şehrindeki INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:33 Kaynak: İHA
Liderler G20 için bir arada
Erdoğan zirveye geldi
OSAKA - G20 Zirvesi'nin ilk gününde, üye ülkelerin liderleri Osaka şehrindeki INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da zirve alanına giriş yaptı. Japonya
'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Lİderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 üyesi ülkelerin liderleri sabah erken saatlerden itibaren zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya saati ile sabah 11.15 te fuar alanına gelirken, aralarında ABD Başkanı Donald Trump
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Kanada
Başbakanı Justin Trudeau
, İngiltere
Başbakanı Therasa May ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un da bulunduğu liderler, karşılamanın ardından toplu fotoğraf çekim törenine katıldı.
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