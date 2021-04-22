- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: "Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz"- Merkel: "ABD'nin geri... - Son Dakika

- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: "Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz"- Merkel: "ABD'nin geri...

22.04.2021 19:25

- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor Macron: "Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz" Merkel: "ABD'nin geri döndüğünü görmekten çok memnunum" ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde liderler konuşmalarına devam ediyor.

- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor

Macron: "Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz"

Merkel: "ABD'nin geri döndüğünü görmekten çok memnunum"

WASHINGTON - ABD'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde liderler konuşmalarına devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı. Almanya Başkanı Angela Merkel ise, "ABD'nin geri döndüğünü görmekten çok memnunum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 26 Mart'ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne İklim Zirvesi davetinin ardından ABD'nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başlamıştı. Zirve'ye katılım sağlayan liderler arasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, iklim krizine karşı mücadelede ortak çalışma mesajı verdi. ABD'nin, hidroflorokarbon gazlarının azaltılmasına yönelik Kigali anlaşmasına katılma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Macron, "Birkaç gün önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ve bu yönde bir taahhütte bulunan Başkan Xi Jinping ile konuştuk. Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"2030 yeni 2050'dir"

Gelecek haftalarda ve aylarda tek bir hedefin olduğunu kaydeden Macron, bunun planları hızlandırmak olduğunu belirtti. Macron, "2030 yılına kadar, kesin, ölçülebilir ve doğrulanabilir taahhütlerin uygulanmasını hızlandırmalıyız. 2030, yeni 2050'dir. Avrupa Birliği Aralık ayında masaya koyduğu yeşil anlaşma kapsamındaki planı kanuna çevirmiştir. Elimizdeki yenilik, dönüşüm ve düzenleme olan tüm avantajları harekete geçirmek bize düşüyor. Zorlukları aşmayı ve daha düşük maliyetleri karşılamayı mümkün kılacak yenilikler ve teknolojilerde işbirliğimizi artıracağız" dedi.

Ayrıca finansal sistemin değiştirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Macron, "Finansal sistemimizi temelden dönüştürmemiz gerekiyor. İklim Zirvesi, devlet fonlarını ve özel Sermaye varlık yöneticilerini bu ortak metodolojiye bağlı kalmaları için bir araya getirdi. Bu girişimler artık küresel finansmanı değiştiriyor. Fransa, iklimin hizmetinde olan bu finansman konusunda ileriye gitmek için önümüzdeki aylarda tüm sorumluluklarını üstlenecektir" dedi.

Uluslararası düzenlemeler

İklim için hareket etmenin uluslararası düzenlemeleri de beraberinde getirdiğini belirten Macron, "Çevresel boyutu yatırımların maliyetine, bölgesel pazarlarımıza ve ticari ilişkilerine entegre etmeliyiz. Sosyal ve iklimsel adalet yoksa, inandırıcı ve sürdürülebilir bir çevresel eylem de olmayacaktır" ifadelerini kaydetti.

Macron'dan Afrika Büyük Yeşil Duvar vurgusu

Cumhurbaşkanı Macron konuşmasında, 18 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek olan ve Afrika ekonomilerinin sürdürülebilir finansmanı konulu zirveyi hatırlatarak Afrika'ya vurgu yaptı. Senegal'den Batı Cibuti Cumhuriyeti ve Hint Okyanusu'na kadar uzanan ve Sahra Çölü'nün güneye doğru uzanmasını engelleyip, Sahel bölgesinde yaşayan insanlara verimli toprak, gıda ve istihdam sağlamayı hedefleyen Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar'ına da değinen Macron, "Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar'ı, Afrika'nın gençleri için gıda güvenliğini ve istihdam olanaklarını güçlendirirken, iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunuyor" dedi.

Merkel: "ABD'nin geri döndüğünü görmekten çok memnunum"

İklim Zirvesinde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, dünyanın iklim kriziyle mücadele konusundaki taahhüdünün, "Tam bir dönüşümden başka bir şey olmaması ve çalışma şekillerinde tam bir değişiklik olması nedeniyle devasa bir görev olduğunu" ifade etti. ABD'yi iklim değişikliği ile mücadelede tekrar aralarında görmekten memnun olduğunu belirten Merkel, "ABD'nin geri döndüğünü görmekten çok memnunum. İklim politikasında bizimle birlikte çalışmaya geri dönüyor, çünkü iddialı hedeflerimizi gerçekten gerçekleştirmek istiyorsak, dünyanın sizin katkınıza ihtiyaç duyacağına dair hiçbir şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Başkan Biden'ın 2030 yılına kadar ülkesinin sera gazlarını yüzde 52'ye varan oranda azaltma taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Merkel, "ABD'nin 2030 ulusal katkısı, hedeflerinizin açık bir örneğidir ve uluslararası topluma çok açık ve önemli bir mesajdır" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın emisyonlarını 2019'a kıyasla yüzde 40 oranında azalttığını yineleyen Merkel, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zararsız olacağını da aktaran Başbakan Merkel, "2030 yılına kadar, 1990'a kıyasla en az yüzde 55 daha az emisyona sahip olmak istiyoruz" dedi.

- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz - Merkel: ABD'nin geri...
- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz - Merkel: ABD'nin geri...
- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz - Merkel: ABD'nin geri...
- Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz - Merkel: ABD'nin geri...

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Liderler İklim Zirvesi'nde konuşmaya devam ediyor- Macron: 'Hep birlikte, emisyonları azaltmak için mücadele veriyoruz'- Merkel: 'ABD'nin geri... - Son Dakika


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