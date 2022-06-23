Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu

23.06.2022 13:51
Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu

İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM), çok sayıda devlet başkanının katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de başladı.

İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM), çok sayıda devlet başkanının katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de başladı.

İki gün sürecek zirvede, liderler ve dışişleri bakanları oturumlarının yanı sıra gençlik, kadın, iş ve halk forumları düzenlenecek.

"Ortak bir gelecek sunmak: Bağlanmak, yenilikçilik, dönüşüm" temasıyla düzenlenen programa, İngiltere Kraliçesi'ni temsilen Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve topluluğa üye 54 ülkeden liderler ve temsilciler katılıyor.

Liderlerin ana gündem maddeleri arasında iklim değişikliği, küresel enflasyon ve ekonomik anlaşmalar bulunuyor.

Yeni ticari anlaşmalar ve iş birlikleri bekleniyor

Toplantıda, Kovid-19 salgınının etkisini kırmak ve küresel ekonomiyi canlandırmak amacıyla "küresel bir sıfırlanma"ya odaklanacağı açıklandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonra düşen ticaret hacmini telafi etmek istemesi ve son 40 yılın en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıya olması açısından CHOGM'nin önemi artarken, toplantıdan yeni ticari anlaşmalar ve iş birlikleri çıkması bekleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı, dönem başkanlığını devralacak

Gabon ve Togo'nun toplantıda üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, gelecek 2 yıl boyunca İngiliz Milletler Topluluğunun başkanlığını İngiltere Başbakanı Johnson'dan devralacak.

Zirve, İngiltere ile Ruanda arasında imzalanan göçmen anlaşmasının gölgesinde yapılacak. Tüm dünyada yankı uyandıran anlaşma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) son dakika kararının ardından askıya alınmıştı.

CHOGM, 2 yılda bir yapılan ve İngiliz Milletler Topluluğunu oluşturan 54 ülkeyi bir araya getiren toplantı olarak biliniyor. 19 Afrika ülkesinin üye olduğu İngiliz Milletler Topluluğu, eski İngiliz kolonilerinden oluşuyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'den Rusya'ya yeni ticari yaptırım kararı İngiltere'den Rusya'ya yeni ticari yaptırım kararı Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Truss ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Kaynak: AA

Hükümet, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement