Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu

İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM), çok sayıda devlet başkanının katılımıyla Ruanda'nın başkenti Kigali'de başladı.

İki gün sürecek zirvede, liderler ve dışişleri bakanları oturumlarının yanı sıra gençlik, kadın, iş ve halk forumları düzenlenecek.

"Ortak bir gelecek sunmak: Bağlanmak, yenilikçilik, dönüşüm" temasıyla düzenlenen programa, İngiltere Kraliçesi'ni temsilen Veliaht Prens Charles, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve topluluğa üye 54 ülkeden liderler ve temsilciler katılıyor.

Liderlerin ana gündem maddeleri arasında iklim değişikliği, küresel enflasyon ve ekonomik anlaşmalar bulunuyor.

Yeni ticari anlaşmalar ve iş birlikleri bekleniyor

Toplantıda, Kovid-19 salgınının etkisini kırmak ve küresel ekonomiyi canlandırmak amacıyla "küresel bir sıfırlanma"ya odaklanacağı açıklandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından sonra düşen ticaret hacmini telafi etmek istemesi ve son 40 yılın en yüksek enflasyon oranıyla karşı karşıya olması açısından CHOGM'nin önemi artarken, toplantıdan yeni ticari anlaşmalar ve iş birlikleri çıkması bekleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı, dönem başkanlığını devralacak

Gabon ve Togo'nun toplantıda üyelik başvurusunda bulunması bekleniyor.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, gelecek 2 yıl boyunca İngiliz Milletler Topluluğunun başkanlığını İngiltere Başbakanı Johnson'dan devralacak.

Zirve, İngiltere ile Ruanda arasında imzalanan göçmen anlaşmasının gölgesinde yapılacak. Tüm dünyada yankı uyandıran anlaşma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) son dakika kararının ardından askıya alınmıştı.

CHOGM, 2 yılda bir yapılan ve İngiliz Milletler Topluluğunu oluşturan 54 ülkeyi bir araya getiren toplantı olarak biliniyor. 19 Afrika ülkesinin üye olduğu İngiliz Milletler Topluluğu, eski İngiliz kolonilerinden oluşuyor.