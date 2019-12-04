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Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi

7 saat önce

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.

Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi, System.String[]

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Liderlerin aile fotoğrafı için yer alması

-Bando gösterisi

-Aile fotoğrafı çekimi


İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
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