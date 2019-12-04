Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi
7 saat önce
NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:15 Kaynak: DHA
NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
Görüntü Dökümü
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-Liderlerin aile fotoğrafı için yer alması
-Bando gösterisi
-Aile fotoğrafı çekimi
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