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Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi
6 saat önce
NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
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