Liderler londra'da aile fotoğrafı çektirdi
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Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdiİngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi
İngiltere, (DHA)- NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.
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