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Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi

6 saat önce

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.

Liderler Londra'da aile fotoğrafı çektirdi, System.String[]

NATO Liderler Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan liderler, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı.


İngiltere, Londra, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:18 Kaynak: DHA
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