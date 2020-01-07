Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul'da bir araya gelecek.

Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul'da bir araya gelecek.


Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecek.


Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor
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