Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev teknede sohbet etti.
Görüntü dökümü:---------------Teknede liderlerden görüntü
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › LİDERLER, ZİRVE İÇİN TEKNEYLE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GİDİYOR - Son Dakika