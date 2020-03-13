LİDERLER ZİRVESİ TELEKONFERANS OLARAK YAPILACAK - Son Dakika

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LİDERLER ZİRVESİ TELEKONFERANS OLARAK YAPILACAK
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ve Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile 17 Mart'ta İdlib
ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacaktı. Ancak İstanbul da yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri kapsamında telekonferans olarak yapılacak.
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