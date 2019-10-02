Liderlerden minibüste 'yol özçekimi'

Ermenistan (DHA) - Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan'da bulunan Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Devlet Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi.

Katılacakları program için aynı minibüse binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi. Paşinyan çektiği özçekimi sosyal medya hesabından 'Yol özçekimi, bu sırada önemli kararlar aldık' mesajı ile yayınladı.