Son Dakika Haberleri: Liderlerden Portsmouth'a 'Normandiya Çıkarması'
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Liderlerden Portsmouth'a 'Normandiya Çıkarması'

1 saat önce

6 Haziran 1944'te Amerikan müttefikleri İngiltere'nin Portsmouth kenti limanından Almanya'nın işgali altındaki Fransa'nın Normandiya kıyısına hareket etti.

Liderlerden Portsmouth'a 'Normandiya Çıkarması', System.String[]
6 Haziran 1944'te Amerikan müttefikleri İngiltere'nin Portsmouth kenti limanından Almanya'nın işgali altındaki Fransa'nın Normandiya kıyısına hareket etti. Alman ordusu, Stalingrad ve Kuzey Afrika'da yenilgiye uğramış olmasına rağmen kıtayı işgal altında tutuyordu. ABD, İngiltere ve müttefikleri 6 bin 939 savaş gemisi, 10 bin 440 savaş uçağı ve 156 bin 115 askerle Normandiya kıyılarına çıkarma yaptı. 'D-Day' olarak da anılan 'Normandiya Çıkarması' tarihin en kanlı muharebeleri arasına girdi ve binlerce asker burada hayatını kaybetti.

LİDERLER TOPLANDI

'Normandiya Çıkarması'nı anmak için başta İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Başbakan Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere çok sayıda dünya lideri İngiltere'nin Portsmouth kentinde buluştu.

ABD Başkanı Trump, 'Normandiya Çıkarması' için, "Dünyanın savaş zamanında gördüğü en büyük ittifak. 75 yıl önce cesur Amerikalılar ve İngiliz vatanseverler bu adada dünya tarihinin en önemli savaşına doğru yola çıktılar" dedi.

Anma törenlerinin ardından 300 Normandiya gazisi kraliyet donanması ve savaşta kullanılan spitfire hücum uçağı eşliğinde sembolik olarak Normandiya'ya doğru yola çıktı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23 
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Portsmouth, Normandiya, Güncel
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