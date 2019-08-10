Son Dakika Haberleri: Liderlerin bayram programı belli oldu
Son Dakika Politika Haber

Liderlerin bayram programı belli oldu

1 saat önce

Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu.

Liderlerin bayram programı belli oldu, System.String[]
Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu.

Buna göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da ailesiyle birlikte Kurban Bayramı boyunca Antalya'da olacağı öğrenildi.

Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın birinci gününü ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirecek ve ikinci günü ise Ankara'da partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programına katılacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın birinci günü Tacettin Dergahı'nda kılacağı bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve ikinci gün partideki bayramlaşma programına katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kurban Bayramı'nda Ankara'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'da bulunacak. - ANKARA
Kurban Bayramı, Antalya, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çift maaş alıyor" iddialarına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liderlerin bayram programı belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]