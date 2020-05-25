Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile... - Son Dakika

Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile...
Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye- Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:57 Kaynak: AA
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