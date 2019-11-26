Liderliği garanti Pınar Karşıyaka, Phoenix Brüksel'i konuk ediyor!

Geçen hafta Hollanda deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i ağırlayacak.



Son maçlar öncesinde Pınar Karşıyaka haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta Belçika temsilcisi Spirou Basket de Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.



- Avrupa'da 215. randevu



Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.

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