Son Dakika Haberleri: Liderliği garanti Pınar Karşıyaka, Phoenix Brüksel'i konuk ediyor!
Son Dakika Spor Liderliği garanti Pınar Karşıyaka, Phoenix Brüksel'i konuk ediyor! - Son Dakika Spor

Liderliği garanti Pınar Karşıyaka, Phoenix Brüksel'i konuk ediyor!

6 saat önce

Geçen hafta Hollanda deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i ağırlayacak.

Liderliği garanti Pınar Karşıyaka, Phoenix Brüksel'i konuk ediyor!, System.String[]

Geçen hafta Hollanda deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi Phoenix Brüksel'i ağırlayacak.


Son maçlar öncesinde Pınar Karşıyaka haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta Belçika temsilcisi Spirou Basket de Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.


- Avrupa'da 215. randevu


Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Phoenix, Brüksel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 
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