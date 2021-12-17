13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Akademimiz tarafından merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019/2020 yılı içerisinde Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi eden 475 personele yönelik "Liderlik Eğitimi" düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 475 personel katılım sağlamıştır.

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitaplarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir.