Liderlik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Liderlik Eğitimi

17.12.2021 22:21

13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Akademimiz tarafından merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri...

13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Akademimiz tarafından merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevlerini daha etkin olarak yerine getirmesini sağlamak, hizmet öncesi eğitimlerle kazandıkları mesleki bilgilerin yenilenerek çağın gerekleri doğrultusunda yeni bilgi, beceri ve uygulama yeteneklerinin kazandırılması amacıyla 2019/2020 yılı içerisinde Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi eden 475 personele yönelik "Liderlik Eğitimi" düzenlenmiştir.

Söz konusu eğitimin sertifika törenine; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 475 personel katılım sağlamıştır.

Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitaplarının ardından personellere sertifika takdimleri ile tören sona ermiştir.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Polis Akademisi, Komiser, Aralık, Polis, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Liderlik Eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
22:40 Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi
22:35 Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi
22:31 İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddiaları yalanlandı
22:26 CHP, İmamoğlu'nun "Siz varsanız, ben yerel seçimde yokum" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çektiği iddialarını yalanladı
22:18 Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi
22:16 Rodos Adası'nda kabus! Alevlerin sardığı binlerce turist limanlarda tahliye bekliyor
21:29 HÜDA PAR Adana İl Sekreteri saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:25 Saldırının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama: Olayın takipçisiyiz, aydınlatılmasını bekliyoruz
21:20 Vicdansız babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı anlar kamerada
21:18 Böyle baba olmaz olsun! Küçücük çocuğu feryatlarına aldırmadan dakikalarca kemerle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 23:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Liderlik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement