Son Dakika Haberleri: Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...
Son Dakika Spor Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran... - Son Dakika Spor

Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...

6 saat önce

TÜRKİYEİzlanda ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Euro 2020 vizesi aldık, şimdi hedef Andorra deplasmanından 3 puanla dönüp, Fransa'nın Arnavutluk karşısında takılmasını bekleyip grup liderliğini elde etmek!

Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:48 
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