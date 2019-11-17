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Liderlik için Andorra deplasmanındayız! Maçı kazanmamıza iddaa'da verilen oran...
6 saat önce
TÜRKİYEİzlanda ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalarak Euro 2020 vizesi aldık, şimdi hedef Andorra deplasmanından 3 puanla dönüp, Fransa'nın Arnavutluk karşısında takılmasını bekleyip grup liderliğini elde etmek!
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17.11.2019 12:02:16. #1.13#
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