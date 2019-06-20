Son Dakika Haberleri: Liderlik için iki dışişleri bakanı yarışacak
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Liderlik için iki dışişleri bakanı yarışacak

1 saat önce

Partinin 125 bin üyesi, yarışta son ikiye kalan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında seçim yapacak.

Liderlik için iki dışişleri bakanı yarışacak, System.String[]
Partinin 125 bin üyesi, yarışta son ikiye kalan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında seçim yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:08 
Boris Johnson, Ekonomi
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