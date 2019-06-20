Liderlik için iki dışişleri bakanı yarışacak
1 saat önce
Partinin 125 bin üyesi, yarışta son ikiye kalan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında seçim yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:08
Partinin 125 bin üyesi, yarışta son ikiye kalan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında seçim yapacak.
Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti
Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi