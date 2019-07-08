Liderlik Luka
1 saat önce
Luka Milivojevic, bizimle sezon öncesi İsviçre’de Crystal Palace’ın kaptanı olmanın ne demek olduğunu anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
Luka Milivojevic, bizimle sezon öncesi İsviçre
'de Crystal Palace
'ın kaptanı olmanın ne demek olduğunu anlatıyor.
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