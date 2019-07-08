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Liderlik Luka

1 saat önce

Luka Milivojevic, bizimle sezon öncesi İsviçre’de Crystal Palace’ın kaptanı olmanın ne demek olduğunu anlatıyor.

Luka Milivojevic, bizimle sezon öncesi İsviçre'de Crystal Palace'ın kaptanı olmanın ne demek olduğunu anlatıyor.
Liderlik Luka
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05 
Crystal Palace, İsviçre, Spor
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