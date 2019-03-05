Son Dakika Haberleri: Lidya Grup, Las Vegas’da 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katıldı

Lidya Grup, Las Vegas’da 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katıldı

1 saat önce

Lidya Grup, 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katılan dünyanın sayılı lider iş ortakları arasında yer aldı.

Lidya Grup, Las Vegas’da 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katıldı, System.String[]
Lidya Grup, 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katılan dünyanın sayılı lider iş ortakları arasında yer aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Pentagon'dan Türkiye'ye Tehdit: Ağır Sonuçlar Doğuracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lidya Grup, Las Vegas’da 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]