Lidya Grup, Las Vegas’da 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katıldı
1 saat önce
Lidya Grup, 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katılan dünyanın sayılı lider iş ortakları arasında yer aldı.
Lidya Grup, 20. EFI Connect 2019 Zirvesi'ne katılan dünyanın sayılı lider iş ortakları arasında yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:15
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