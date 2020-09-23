Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu ait olduğu topraklarda - Son Dakika

Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu ait olduğu topraklarda

İTALYA'dan Türkiye'ye 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu iadesi sağlanan 1800 yıllık Lidya Yazıtı'nın tanıtımı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu ait olduğu topraklarda, System.String[]

İTALYA'dan Türkiye'ye 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu iadesi sağlanan 1800 yıllık Lidya Yazıtı'nın tanıtımı, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Lidya Yazıtı 20 yılı aşkın bir süre ait olduğu topraklara dönmeye bekledi" dedi.

Manisa'da bulunan Apollon Aksyros Tapınağı'ndan çalınan ve İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının dükkanına yapılan baskında ele geçirilen Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu Türkiye'ye getirildi. Önce İstanbul'a ardından ise Ankara'ya getirilen tarihi eser, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyarete açıldı. Buradaki tanıtım törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

'20 YILI AŞKIN AİT OLDUĞU TOPRAKLARA DÖNMEYE BEKLEDİ'Burada konuşan Bakan Ersoy, yazıtın ait olduğu topraklara getirilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, kültür varlığı ve kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığın, salgın sürecinde ara vermeden devam ettiğini, görevlerini yürüten birimlerin üstün gayreti sayesinde Lidya medeniyetine ait yazıtın iadesinin sağlandığını belirtti. Bakan Ersoy yalnızca Batı Anadolu'ya özgü bir yazıt çeşidi olan Lidya Yazıtı'nın bulunma sürecine ilişkin ise, şunları söyledi: "Eser İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında bir antika tüccarının dükkanına yapılan baskında ele geçirilmiştir. Bakanlığımız yetkililerince yapılan incelemelerde eserin 1987 yılında Prof. Dr. Hasan Malay tarafından yayınlandığı tespit edilmiş Manisa'nın Demirci ilçesinde Apollon Aksryos Tapınağı'ndan çalındığı anlaşılmıştır. İtalya'daki hukuki süreçte hakimin değişmesi ve daha sonra aleyhimize verilen haksız karar ve ardından temyiz girişimimizin neredeyse 6 yıl sonraya ötelenmesi gibi sıkıntılar sebebiyle, Lidya Yazıtı 20 yılı aşkın bir süre ait olduğu topraklara dönmeye bekledi. Bakanlığımızın ısrarlı tutumu sonucunda Floransa'daki üst mahkeme, eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu kabul ederek yazıtın üzerindeki mülkiyet hakkımızı onaylamıştır."'4 BİN 441 ESERİN ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK'Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı ile bakanlığın mücadelesinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Son 18 yılda 4 bin 441 eserin ülkemize iadesini sağladık. Kültür varlığı kaçakçılığı ile daha etkin bir mücadele için 2020 yılı şubat ayı itibariyle kurumsal kapasitemizin artırılması yoluna gittik. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'müz artık daire başkanlığı olarak yurt içi ve yurt dışında branşlaşarak üçlü bir yapıda görevlerine devam etmektedir. Bu mücadele yalnızca devlet kurumlarının çabalarıyla kazanılmaz. Tüm halkımız vatandaşlık görevi bilinciyle kültür varlıklarımıza sahip çıkmalı, korunmasında duyarlılık göstermeli ve destek vermelidir. Kaçak kazılar, kültür varlıklarının tahribi, yasa dışı olarak kültür varlıklarının bulundurulması ve kültür varlıklarının yurt dışına çıkarılması gibi her biri suç olan eylemlere sessiz kalmayalım."'HER ESER KENDİ VATANINDA GÜZEL'Bakan Ersoy, Türkiye'nin kendisine ait olmayan kültür varlıklarının iadesine yönelik de özenli davrandığını söyleyerek, "Türkiye kendisine ait kültür varlıklarının iadesinde gösterdiği özeni başka ülkelerin kültür varlıklarının iade sürecinde de sergilemektedir. Birleşmiş Milletler'in çatısı altında örgütlenen uluslararası kuruluş ve konseylerin konuyla ilgili aldıkları karar ve sözleşmeleri tam anlamıyla riayet etmekte, ülkelerin kültür varlıklarının korunmasında son derece titiz davranmaktayız. 2019 yılı Eylül ayında Irak hükümetiyle imzalanan protokol neticesinde 81 adet Irak kökenli eser iade edildi. Çin kökenli 2 eser Çin Büyükelçisine düzenlenen törenle teslim edildi. Her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel ve anlamlıdır" dedi.'ODUNPAZARI MODERN MÜZE, ULUSLARARASI PROJE ÖDÜLÜNÜ ALDI'

Bakan Ersoy, Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında açılışı yapılan Odunpazarı Modern Müze'nin aldığı başarıyı kutlayarak, "Odunpazarı Modern Müze dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı. İngiltere'de düzenlenen 18'inci Müze ve Kültürel Miras ödüllerinde 1 milyon poundun üzerinde yatırım yapılan uluslararası proje ödülünü aldı. Odunpazarı Modern Müze dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan dört müzeyi geride bırakarak bu başarıya ulaştı. Böyle istisnai bir eseri ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyor ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Vatandaşlar tanıtımı yapılan tarihi eseri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye, İtalya, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lidya Yazıtı, 23 yıllık hukuk mücadelesi sonucu ait olduğu topraklarda - Son Dakika

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