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Life is Strange Başlangıç Rehberi - Son Dakika

Life is Strange Başlangıç Rehberi

06.07.2021 17:25
Life is Strange Başlangıç Rehberi, System.String[]

Life is Strange, epey yolculuk içeren bir oyundur.

Life is Strange, epey yolculuk içeren bir oyundur. Oyun devi Square Enix tarafından yayınlanmasına rağmen, oldukça sessiz bir şekilde yayınlanmıştı. Birkaç yıl sonra, büyük bir takipçi kitlesi oluşturarak ve son on yılın en popüler hikaye tabanlı oyunlarından biri haline gelerek hızla öne çıktı. Orijinal oyun, piyasaya sürülmesinden bu yana, daha sonra yeniden düzenlenmiş bir sürüm olarak Nintendo Switch sürümü ile Android ve iOS'ta mobil hale geldi. İlk oyun, beş yıl önce Seattle'a gittikten sonra Arcadia Bay, Oregon'a dönen genç fotoğrafçı Max Caufield'ın hikayesini takip ediyor.

Blackwell Academy'ye devam ederken, eski en yakın arkadaşı, asi ve grafiti sanatçısı Chloe Price ile karşılaşır ve böylece yeniden bir araya gelmelerinin ardından akıllara durgunluk veren duygusal maceraları birlikte başlar. Oyun, seri için bir imza olan etkileşime, araştırmaya ve büyük seçimler yapmaya odaklanır. Tüm bunlar, Max'in zamanı geri sarmak için çok havalı gücüne sahiptir.

Life is Strange Başlangıç Rehberi isimli bu konumuzda ise sizlere oyun içinde yardımcı olacak bazı ipuçları ve taktikler vereceğiz. Hazırsanız konumuza geçelim ve neler varmış görelim.

Life is Strange Başlangıç Rehberi

Bahsettiğimiz gibi, Life is Strange'in en büyük oyun unsuru etkileşimdir. Neredeyse bir tıkla, tıkla macerası gibi düşünün. Oyunda belirli yerlerde olduğunuzda, kesinlikle her şeyi kontrol etmek için zaman ayırın. Eski fotoğraflar, notlar ve hikayeye daha derin bir dalış yapmanızı sağlayacak diğer belgeler gibi şeyler olabilir. Neyse ki, oyunun hızı, çoğu zaman bunu yapmak için zaman ayırmanıza izin veriyor. İşleri hızlandırmak istediğiniz zamanlar varsa, Max'in bir yerden bir yere yürümesini veya daha hızlı koşmasını sağlamak için sürat düğmesine basılı tutun. Her şeye bir göz atmak, hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir ve hatta sizin için bazı yeni diyalog seçeneklerinin kapısını açabilir. Max yaratıcı ve sanatsal fikirli bir karakterdir.

Geri Sarmak

Life is Strange'de, Max'in zamanı geri alabildiği gücü vardır. Okulda şok edici bir olay meydana geldiğinde ve Max buna tanık olduğunda, güç birdenbire tetiklenir. Ancak, ilk kez kullandıktan sonra, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu, bir şeyi yeniden yapmak istediğinizde veya küçük veya büyük seçimlerinizi değiştirmek istediğinizde gerçekten işe yarar. Ancak, geri sarma hediyenizin sınırlamaları olduğunu unutmamak önemlidir. Çok uzun süre hareket ederseniz ve bir şeyi kaçırmış gibi hissederseniz, o kadar geriye saramayabilirsiniz. Ayrıca, bir odadan veya bölgeden ayrılırsanız ve hikayeyi biraz ilerletirseniz, önceki konuma geri dönemezsiniz. Bu nedenle, biraz zaman yolculuğu gücüne sahip olmak harika olsa da, oyun hala geri alınamayacak belirli eylemleri yapmanızı ve seçimlerinizin sonuçları olabileceğini hatırlatıyor.

Zaman

Life is Strange oyunlarının özü, yaptığınız seçimlerdir. Oyunun ve hikayesinin belirli yönlerini gerçekten değiştirebilirler. Genellikle, seçime dayalı anlatımlı oyunlarda, karar vermeden önce sınırlı bir süreniz olur. Burada ekran, etrafındaki canlı bir parıltı ve seçimin önemli olduğunu ve oyunun gidişatını değiştirebileceğini gösteren bir sesle durur. İşin güzel yanı, böyle seçimler gündeme geldiğinde bahsettiğimiz gibi duraklıyor, bu yüzden karar vermeden önce istediğiniz kadar bekleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir başka güzel şey de, seçiminizi yapıp anında pişman olsanız bile Max'in geri sarma gücünü kullanabilir ve bir kez daha düşünebilirsiniz. Oyunun belirli bir alanından henüz ayrılmadığınız sürece istediğiniz kadar geri sarabilir ve değiştirebilirsiniz. Diyeceklerimiz bu kadar dostlar.

Life is Strange Başlangıç Rehberi

Square Enix, Nintendo, Android, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Life is Strange Başlangıç Rehberi - Son Dakika


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