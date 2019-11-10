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Son Dakika Güncel LIFE Projesi kapılarını açtı

LIFE Projesi kapılarını açtı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli toplumsal ve sosyal konularda işbirliği çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kalkınma Yönetimi (İdema), gıda endüstrisi alanında inovasyon tabanlı fikirlerini ortaya koyan girişimcilere, LIFE Projesi ile alan açtı.

LIFE Projesi kapılarını açtı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli toplumsal ve sosyal konularda işbirliği çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kalkınma Yönetimi (İdema), gıda endüstrisi alanında inovasyon tabanlı fikirlerini ortaya koyan girişimcilere, LIFE Projesi ile alan açtı.


İdema'nın Mersin'deki merkezi İnogar'da eğitimlerini alan girişimciler, LIFE ürünleri etkinliğinde açtıkları stantlarla ürünlerini sergiledi. Etkinliğe katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, stantları tek tek dolaşıp ürünleri inceledi. Ürünler hakkında verilen bilgileri dikkatle dinleyen Seçer, çoğunluğu kadınlardan oluşan girişimcilere moral oldu.


Girişimciler deneyimlerini hazırlanacak kitapta paylaşacak


LIFE Projesi (Gıda Girişimciliği Aracılığı ile Yenilikçi Geçim Kaynakları), sağlanan fonlarla girişimcilere iş oluşturması ve kültürler arası katılımı destekleyip teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede 'LIFE Kuluçka Üyeler' adı verilen girişimcilere gıda işletmesinin nasıl kurulacağı üzerine 60 saatten fazla özel eğitim ve grup çalışması verildi. Benzersiz şekilde tasarlanmış, küçük ölçek belgeli, ticari sınıf mutfak kullanımından da yararlanan üyelere, mentorluk ve koçluk desteği de sunuldu. İnsandan insana yemek yoluyla kültür alışverişine önem veren LIFE Projesi kapsamında üyeler, bir etkinlik dizisi ve yemek kitabı geliştirerek, yemek girişimcisi olarak yolculuklarını paylaşacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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