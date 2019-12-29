lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika Ekonomi

lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

6 saat önce

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" düşüncesiyle hayata geçirilen lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı.

lifebox, 2019'da 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı, System.String[]

" Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" düşüncesiyle hayata geçirilen lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, dijital servisleriyle yaşama kolaylık ve eğlence katmaya devam ediyor.

Yüzde 100 yerli kişisel bulut depolama servisi lifebox, 2019 yılında kullanıcı sayısını 5,5 milyona çıkardı.

Kullanıcılarına güvenli rehber yedekleme, yüz ve obje tanıma, tekrarlayan fotoğraflar için telefon hafızasında yer açma, otomatik hikayeler yaratma gibi deneyimler sunan lifebox, 1,5 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşarak etkili bir büyümeye imza attı.

Yıl boyunca lifebox'a fotoğraf, video, müzik gibi farklı türde 6,3 milyar dosya yüklendi. Bu dosyaların sunucularda kapladığı yer ise 12 PB'ı geçti. Bu sayı, 18 milyon 432 bin CD içeriğine ya da 120 bin saatlik TV programına karşılık geliyor.

lifebox'ın en sevilen özelliklerinden biri olan PhotoPick, bu yıl 1,4 milyon kez, çektiği fotoğraflar arasında kararsız kalan kullanıcıların en iyi fotoğrafı seçmelerini sağladı. Bu yıl lifebox'ta 2,6 milyon kullanıcı, rehberini yedekleyerek herhangi bir kaybolma durumuna karşı önlemini aldı.

Tüm sunucuları Türkiye'de bulunan lifebox, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" düşüncesinden yola çıkarak kullanıcılarının bilgilerini ülke sınırlarındaki sunucularda güvenle saklıyor.

Kullanıcılarının hesaplarındaki bilgileri özenle saklayan lifebox, 2019'da güvenlik önlemlerini bir kat daha artırarak giriş işlemlerinde e-mail doğrulama ve iki adımlı kimlik doğrulama özelliklerini getirdi. Böylece kullanıcılara lifebox'a girdikleri e-mail adres bilgilerini doğrulamaları gerektiğine dair bir bilgilendirme gidiyor ve böylece o hesaba yanlış bir e-mail tanımlama gibi karışıklıkların önüne geçilmiş oluyor. İki faktörlü kimlik doğrulama sayesinde ise uygulamaya giriş işlemlerine bir güvenlik katmanı daha eklenmiş oluyor.

20 adet Samsung Galaxy Note 10 hediye edilecek

lifebox, yeni yılda kullanıcılarına bir sürpriz yaparak 20 adet Samsung Galaxy Note 10 hediye etmeye hazırlanıyor.

1 Şubat'a kadar arasında lifebox uygulaması üzerinden PhotoPick özelliğini kullananlar kampanyaya katılmaya hak kazanacak. Her PhotoPick kullanımı bir hak sayılacak ve kullanıcılara günlük 10 defaya kadar çekiliş hakkı tanınacak.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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