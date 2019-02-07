Lifebox'tan Sevgililer Günü'ne Özel Kampanya
1 saat önce
Kişisel bulut depolama servisi lifebox, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir kampanya hazırladı.
Kişisel bulut depolama servisi lifebox, 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne özel bir kampanya hazırladı. Turkcell
'in kişisel bulut depolama servisi lifebox, 14 Şubat için kullanıcılarına sürprizli bir hediye seçeneği sunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; kullanıcılar, uygulamaya girip anıları arasından seçecekleri fotoğrafları bastırıp sevdikleri için özel mandallı çerçevesiyle duvarlarına asabilecek ya da masalarının baş köşesine koyabilecek. Kullanıcılar lifebox'a girip istediği fotoğrafı seçtikten sonra 'print'e tıklayıp, hızlı ve kolay sipariş verilebilecek, siparişler iki gün içinde kargolanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
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