Son Dakika Haberleri: Lifebox'tan Sosyal Medya İçin Fotoğraf Seçimine Yardım

Lifebox'tan Sosyal Medya İçin Fotoğraf Seçimine Yardım

20 dakika önce

lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak.

Lifebox'tan Sosyal Medya İçin Fotoğraf Seçimine Yardım, System.String[]
lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak. Uygulamanın içerisine eklenen PhotoPick özelliği ile kullanıcılar seçecekleri fotoğraflar arasından hangisinin daha fazla beğeni (like) alabileceğini görebilecek.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in 10 milyondan fazla indirilen bulut depolama servisi lifebox, sosyal medya paylaşımlarında kararsızlık durumlarına çare olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türkiye'de 33 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram'ı kullanırken 'kararsızlık' problemine çözüm sundu. lifebox'ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim oluşturabileceğine dair öneri alınabilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

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