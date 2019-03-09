Lifebox'tan Sosyal Medya İçin Fotoğraf Seçimine Yardım
20 dakika önce
lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak.
lifebox, şimdi de sosyal medya paylaşımlarındaki kararsızlık durumlarına çare olacak. Uygulamanın içerisine eklenen PhotoPick özelliği ile kullanıcılar seçecekleri fotoğraflar arasından hangisinin daha fazla beğeni (like) alabileceğini görebilecek.
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'in 10 milyondan fazla indirilen bulut depolama servisi lifebox, sosyal medya paylaşımlarında kararsızlık durumlarına çare olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; Türkiye
'de 33 milyon aktif kullanıcısı bulunan Instagram
'ı kullanırken 'kararsızlık' problemine çözüm sundu. lifebox'ın sunduğu PhotoPicks özelliğiyle uygulamaya yüklenilen fotoğraflar puanlanacak ve hangi fotoğrafın daha fazla etkileşim oluşturabileceğine dair öneri alınabilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
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