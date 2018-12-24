Son Dakika Haberleri: Lifecell Tech Drone Ligi Şampiyonları Belli Oldu

Lifecell Tech Drone Ligi Şampiyonları Belli Oldu

22 dakika önce

Lifecell Tech Drone Ligi'nde mutlu sona ulaşan isim 168 puanla Hollandalı yarışmacı Vince Irie (Jedeye) oldu.

Lifecell Tech Drone Ligi Şampiyonları Belli Oldu, System.String[]
Lifecell Tech Drone Ligi'nde mutlu sona ulaşan isim 168 puanla Hollandalı yarışmacı Vince Irie (Jedeye) oldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, yeni nesil dijital operatör markası Lifecell'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Lifecell Tech Drone League 2018 finalleri sonunda, yetenekli pilotların en iyileri belli oldu. 33 pilotun yarıştığı ligde 4 pilot finale kalma başarısını göstermişti.

Büyük bir kalabalığın takip ettiği final mücadelesini izleyenler arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve Türkiye'nin en önemli prodüktörlerinden biri olan İzzet Öz de yer aldı.

Heyecan dolu yarışlar sonunda Lifecell Tech Drone Ligi 2018 sezonunun şampiyonu 168 puanla Hollandalı yarışmacı Vince Irie (Jedeye) olurken ikincilik 140 puanla BowFPV olarak tanınan Berat Özdemir'e, üçüncülük de 132 puanla buqrakk.fpv olarak bilinen Buğra Kaan Kabakçı'ya gitti. Şampiyon Jedeye, Lifecell'den Huawei Mate 10 Pro kazanırken, podyumu tamamlayan BowFPV ve buqrakk.fpv ise Huawei P20 Lite telefonların sahibi oldu.

Bununla birlikte finalleri izleyen seyirciler hem drone uçuş eğitimi aldı hem de sürpriz hediyeler kazandı. Drone simülatörü sayesinde pilotların yarıştığı pistte yarışmanın heyecanını yaşayan izleyiciler, e-spor turnuvalarına katıldı, VR oyunları oynadı. Eğitimlerde ve turnuvalarda başarılı olan katılımcılar Lifecell'den sürpriz ödüller kazandı. Ayrıca finallerde Derya Bozkurt ve drone pilotları seyircileri çok eğlendiren bir de konser verdi.

Öte yandan Lifecell Tech Drone League ile ilgili son gelişmeler Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in "Keşfet" bölümündeki Lifecell kanalından takip edildi.

Lifecell Tech Drone League'de dünyaca ünlü drone pilotları, Türkiye'nin yerli ve milli arama motoru Yaani'de drone'larla ilgili en çok aranan soruları etkinlik boyunca cevaplarken, yarışseverler de Lifecell Tech Drone League final etabını, Lifecell sosyal medya hesaplarından etkinlik boyunca aktif olarak takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:38 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi
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