Son Dakika Haberleri: "Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı
Son Dakika Güncel Haber

"Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı

49 dakika önce

Muhafazakar giyim koleksiyonu ağırlıklı Lifestyle Turkey giyim fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Muhafazakar giyim koleksiyonu ağırlıklı Lifestyle Turkey giyim fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Federal Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 30 ülkeden 60 üretici firmayla 700 mağaza katıldı.

Almanya, Irak, İran, Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Fas ve Libya başta olmak üzere yurt dışından gelen tasarımcı, mağaza sahibi ve üreticiler, fuarda 12 binden fazla yeni tasarım ürünü sergiliyor.

Muhafazakar giyim odaklı firmaların kış koleksiyonu ürünlerinin sergilendiği fuar, 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor
Gaziosmanpaşa'da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]