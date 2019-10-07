Son Dakika Haberleri: LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak

LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak

1 saat önce

Avrasya Halklar Asamblesinin desteğiyle organize edilen 5. Avrasya Edebiyat Festivali (LiFFt) 2020'de Türkiye'de yapılacak.

LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak, System.String[]

Avrasya Halklar Asamblesinin desteğiyle organize edilen 5. Avrasya Edebiyat Festivali (LiFFt) 2020'de Türkiye'de yapılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Avrasya Edebiyat Festivali (LiFFt 2019) sona erdi.

Haydar Aliyev Fonu ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında film gösterimleri, yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

2016'dan itibaren farklı ülkelerde düzenlenen festival bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2019 Temel Halk Dilleri Yılı"na ve ünlü şair İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümüne adandı.

Avrasya'daki yazar ile okurların yaratıcılığını ve dostluğunu pekiştirmeyi ve birleşik bir Avrasya edebiyat alanı oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında çeşitli ödüller de verildi.

Festivalin altın madalya ödülü Türk şair Tuğrul Tanyol'a verildi. Tanyol'un aldığı madalya dolayısıyla bir sonraki festival 2020'de Türkiye'de yapılacak.

Edebiyat, Avrasya, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik
"Azerbaycan'da hoparlörden ezan yasaklandı" haberleri asılsız çıktı ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:13:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]