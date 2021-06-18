LIFT fonu ile 100 binden fazla mülteci ve Türk vatandaşına destek sağlandı - Son Dakika

Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LİFT) tarafından temel hak ve hizmetler konusunda dezavantajlı, risk altında bulunan ve ihtiyaç sahibi 100 bin kişiye destek sağlandı.

Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu ortak finansmanıyla hayata geçirilen LIFT tarafından 'Kimseyi Geride Bırakma' ilkesi doğrultusunda toplum genelinde en dezavantajlı ve risk altında bulunan gruplara ihtiyaç duydukları hizmetleri sunabilmek için yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları destekleniyor. Uluslararası maddi ve teknik kaynaklara erişim olanağı bulunmayan sivil toplum kuruluşlarına gerekli kaynağı sağlayan LIFT fonları ile Türkiye genelinde dezavantajlı ve risk altında bulunan Türk, Suriyeli, Afgan, Iraklı ve diğer ülkelerden gelen mültecilere ihtiyaç duydukları hizmet ve yardımlar ulaştırılıyor.

LIFT tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Şubat 2019'dan bu yana yürütülen faaliyetlerin sonuçları paylaşıldı. Bu sürede mayıs ayı itibarıyla dezavantajlı 100 binden fazla birey desteklenirken, psikososyal destek ve vaka yönetimi de dahil olmak üzere proje ortakları tarafından sunulan koruma hizmetinden 100 binden fazla katılımcı faydalandı. LIFT fonları ile 21 binden fazla birey sosyal hizmetlere yönlendirilirken, 0-17 yaş arası 4 bin 500'den fazla çocuk piskososyal destek hizmeti aldı. Haklar ve hizmetler alanında bilgilendirme ve farkındalık oluşturma kampanyaları ile 22 binden fazla kişiye ulaşılırken, toplumsal cinsiyet odaklı 450'den fazla aktivite düzenlendi.

LIFT fonları ile akülü tekerlekli sandalye sahibi oldu

Çocukken Suriye'de oyun parkında vurularak belden aşağısını hissedemez hale gelen 25 yaşındaki Omayma, LIFT fonları ile desteklenen ve engelli bireyleri güçlendirme amacı güden sivil toplum kuruluşu SENED aracılığıyla akülü tekerlekli sandalyeye sahip oldu. SENED'in düzenlediği Türkçe ve bilgisayar kurslarına da katılan Omayma, şu anda normal bir hayat sürdüğünü belirterek, "Gülmeyi seviyorum, mutlu ve özgür hissediyorum. Çocukluğumda büyük zorluklarla karşılaştım. Ama bugün kendimi güçlü ve kararlı hissediyorum" dedi. - ANKARA